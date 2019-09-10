0553 313 94 23

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 21 (yirmibir) sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuracak adaylar başvuru şartlarını merak ediyorlar. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımları için başvuru şartları ne? İşte ayrıntılar...

10 Eylül 2019 Salı 16:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 21 (yirmibir) sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuracak adaylar başvuru şartlarını merak ediyorlar. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımları için başvuru şartları ne? İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımları için başvuru şartları ne? 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımı ilani için tıklayınız

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:46
  1. aile bakanlığı
  2. aile bakanlığı personel alımı
  3. aile bakanlığı iş ilanı
  4. aile bakanlığı personel alımı başvurusu
  5. aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  6. aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı 2019
  7. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımı
  8. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne kadarının ödendiği kesinleştirilmeli"
    1. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    2. Döviz kurları
    3. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    4. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    5. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    6. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    7. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    8. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    9. Bursa’da bu yollar kapalı
    10. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    11. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    13. Süleyman Turan'ın vefatı
    14. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    15. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    16. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    17. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    18. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    19. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    20. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    21. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    22. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    23. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    24. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    25. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    26. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    27. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    28. Düzenli muayene ile kadın..
    29. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    30. UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!