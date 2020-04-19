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Aktüel

Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr.

2020-04-19 23:21:56 -
Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın korona virüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın korona virüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı’ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

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