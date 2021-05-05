Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verilmişti. Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına yönelik açıklama geldi. Peki Aile Sağlığı Merkezi 10-12 Mayıs’ta çalışacak mı? Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?
Sağlık Bakanlığı daha önce idari izin kapsamına alınmayan Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımladı. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Aile Hekimleri Dernekleri, idari izin kapsamına alınmamaları nedeniyle 10-12 Mayıs'ta iş bırakacaklarını duyurmuştu.
Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Tam kapanma süreci içerisinde yer alan Ramazan bayramı için bu yıl 9 günlük tatil ilan edildi. Bayram tatili nedeniyle kamu çalışanları 10-11 Mayıs’ta tam gün 12 Mayıs’ta yarım gün idari izinli sayılacak. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.