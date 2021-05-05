  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Üstad’ dualarla anılıyor
Güney Kore BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
Prof.Erbaş’tan Akit’e ziyaret
Güzel haber geldi! O paralar bugün yatıyor
Gündem Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?
Gündem

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verilmişti. Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına yönelik açıklama geldi. Peki Aile Sağlığı Merkezi 10-12 Mayıs’ta çalışacak mı? Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 11:23:00 - 2021-05-05 11:24:33
Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs'ta idari izinli mi olacak?

Sağlık Bakanlığı daha önce idari izin kapsamına alınmayan Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımladı. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Aile Hekimleri Dernekleri, idari izin kapsamına alınmamaları nedeniyle 10-12 Mayıs'ta iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Tam kapanma süreci içerisinde yer alan Ramazan bayramı için bu yıl 9 günlük tatil ilan edildi. Bayram tatili nedeniyle kamu çalışanları 10-11 Mayıs’ta tam gün 12 Mayıs’ta yarım gün idari izinli sayılacak. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli

Kurumlar vergisine ilişkin küresel bir anlaşma yapılması gerektiğini belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bun..
HÜDA PAR’dan Mısır tepkisi: İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil
Gündem

HÜDA PAR’dan Mısır tepkisi: İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil

Geçen hafta 17 masum insanı idam eden, 1288 kişiyi de idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntasıyla ilişkilerin normalleşmesinin doğru olmadığı..
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu değerlendirmesi: Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler!
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu değerlendirmesi: Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler!

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu için açıldığı iddia edilen 'türbe' davası hakkında çarpıcı bir değe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay