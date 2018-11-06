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Aile kurumuna bir darbe de Yargıtay'dan! Kadın kocasına karşı kışkırtılıyor

İslam'da dargınlık nedeniyle 'yatağını ayırma' hükmüne karşılık Yargıtay'dan skandal bir karar çıktı. Yargıtay, eşinden yatağını ayırmanın diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmederek bunu boşanma sebebi saydı ve boşanmayı kolaylaştıran bir adım daha attı. Karara Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tepki gösterdi ve "" açıklamasında bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 00:34
Aile kurumuna bir darbe de Yargıtay'dan! Kadın kocasına karşı kışkırtılıyor

 yeniakit.com.tr 

"Pozitif ayrımcılık" adı altında erkek ve kadın birbirine düşman edilip toplumun temel direği aile kurumuna her gün yeni bir darbe vurulurken son hamle Yargıtay'dan geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği son kararla boşanma davalarını yeni bir boyuta taşıdı. Daire oy birliği ile verdiği kararla; eşinden yatağını ayırmanın diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına ve bu kusurlu davranışın manevi tazminat sebebi sayılmasına hükmetti.

Koca yatağını ayırdığı için suçlu bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Kocasının yatağını ayırarak, cinsel ilişkiden kaçındığını öne süren davacı kadın, manevi tazminat talep etti. Davalı kocayı da dinleyen Mahkeme, tarafları boşayıp, manevi tazminat talebini reddetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay'ın geçen günlerde verdiği kararında; Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceği hatırlatıldı. Davalı erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirmeyerek davacıyla ayrı yattığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu (yatağını ayırma) davranışı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uyggun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün dikkate alınmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi'nin kararının bu sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" 

Kadın kocasına kışkırtılıyor

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterirken "Koca, yatağını ayırdı mı suçlu! Ancak koca isteyip(belirli günler ve livata hariç)kadın cinsel ilişkiyi istemezse erkeğe, karısına tecavüz etmiş muamelesi yapılıyor. (Ulusal Eylem Planı(2016-2020) s.5) Kadın, haksızca kocasına kışkırtılıyor ve böyle böyle YALNIZLAŞTIRILIYOR. AİLE?" tepkisinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 00:34
  1. Sakarya
  2. Muğla
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  4. Aile
  5. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
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