Aile katliamında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı! Mesele ortak alınan arabaymış

Olayın, kardeşler arasında ortak alınan ‘araba’ meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken, aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından silahla öldürüldüğü öğrenildi.

Acı olay, arefe akşamı Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik’i öldürdü.

Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile katletti. Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun da Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik’in tedavisi sürüyor.



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Mevlüt Çelik’in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik’in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.