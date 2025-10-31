  • İSTANBUL
Yerel Aile içinde kan donduran hesaplaşma! Bir tartışma bir anda katliama dönüştü!
Aile içinde kan donduran hesaplaşma! Bir tartışma bir anda katliama dönüştü!

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı.

Aile içinde çıkan sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine bir kişi, amcası ve yengesine silah çekerek ikisini de hayatından kopardı. Saldırganın öfkesi bununla da bitmedi; annesi, diğer amcası ve yengesini de yaralayarak ağır bir trajediye imza attı.

Güvenlik güçleri zanlıyı kısa sürede yakalarken, olayın ardından ilçede büyük üzüntü ve tedirginlik hakim oldu.

 

