Aile içinde gayrimenkul hibesi nasıl olur?



Gayrimenkul için satış işlemleri aile dışında yapılabildiği gibi aile içinde eşe, çocuğa vb kişilere de yapılabiliyor.

Çoğunlukla satış işlemleri gerçekleştirilirken babadan oğula gayrimenkulün hibesi yapılmak isteniyor. Fakat hibenin harç oranları yüksek olduğundan, hibe satış gibi gösterilip satış harcı ödeniyor.

2018 yılında açıklanan harç verilerine göre tapu harcı alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor.

2018 yılında yapılan düzenlemeler sonucunda tapu hibe bedeli ise hibe edilen taşınmaz malın belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 68,31 oranı olarak belirleniyor.

Aile içi satış işlemlerinin gerçekleşmesi için şu evrakları temin etmek gerekiyor.

- Tapu aslı veya fotokopisi veya ada, pafta, parsel bilgileri,

- Babadan 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Belediyeden "vergi borcu yoktur" yazısı Belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeden alınıp, tapuya ibrazı gerekir.

- Alıcıdan 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname