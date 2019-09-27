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Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi sorgulama ekranı

Aile hekimi nasıl öğrenilir, aile hekimi nasıl değiştirilir gibi sorular vatandaşların merak ettiği konular arasında. Aile hekimi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 2010 itibariyle uygulama alınan Aile hekimi uygulamasıyla birlikte size atanmış aile hekimini, internette aile hekimi sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Peki, Aile hekimi nasıl öğrenilir? İşte, aile hekimi sorgulama ekranı

27 Eylül 2019 Cuma 16:26
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi sorgulama ekranı

Aile hekimi nasıl öğrenilir, aile hekimi nasıl değiştirilir gibi sorular vatandaşların merak ettiği konular arasında. Aile hekimi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 2010 itibariyle uygulama alınan Aile hekimi uygulamasıyla birlikte size atanmış aile hekimini, internette aile hekimi sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Peki, Aile hekimi nasıl öğrenilir? İşte, aile hekimi sorgulama ekranı

Aile hekimi nasıl öğrenilir?

Aile hekimi öğrenme ile bağlı olduğunuz Aile Sağlığı Merkezi ve aile hekimi bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu şekilde eski adıyla Sağlık Ocağı olan bu sağlık kuruluşlarında vatandaşların çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanmaktadır Aile hekiminizin kim olduğunu ve görevli olduğu Aile Sağlığı Merkezini internetten aile hekimi sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET AİLE HEKİMİ SORGULAMA EKRANI

Devletin vatandaşa sunduğu sağlık hizmetlerinin ilk aşamasını aile hekimleri oluşturur. Vatandaşlar, ikamet adreslerine en yakında bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli olan ve bağlı bulunduğu aile hekimine başvuru gerçekleştirebilmektedir. Her vatandaşın bağlı bulunduğu bir aile hekimi bulunur ve bu şekilde vatandaşların çok daha hızlı ve çok daha konforlu bir şekilde sağlık hizmetini Aile Sağlığı Merkezlerinden almaları sağlanır. Her Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimleri bulunur ve her bir aile hekimi ikamet adreslerine göre farklı vatandaşlara bakmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin ilk kademesinde görevli olan ve size en yakın Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli olan, bağlı olduğunuz aile hekiminin kim olduğunu aile hekimi sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Aile hekimi sorgulama işlemlerini internetten yapabilirsiniz. İnternette aile hekimi sorgulamalarını E-Devlet Kapısı portalı üzerinden yapabilirsiniz. Kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan E-Devlet Kapısı portalı üzerindeki Sağlık Bakanlığı'na ait olan servis listesindeki "Aile Hekimi Sorgulama" servisi ile aile hekiminizin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Aile Hekimi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Aile hekiminizin kim olduğunu bilmiyorsanız, kolayca E-Devlet Kapısı üzerinden yapacağınız aile hekimi sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Aile hekimi sorgulama işlemlerini E-Devlet Kapısı portalından yapabilmeniz için öncelikle E-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Aile
hekimi sorgulama için;

 Tarayıcınızın arama kısmına "turkiye.gov.tr" adresini yazarak, aratın.

 Açılan E-Devlet Kapısı portalı resmi ana sayfasının sağ üst köşesindeki "Giriş Yap" seçeneğine
tıklayın.

 Ulaştığınız E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama ekranında ise size sunulan "E-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulaması yapın.

 E-Devlet kimlik doğrulama işlemiyle ulaştığınız E-Devlet Kapısı sisteminin ana sayfasında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazılı beyaz kutucuk içerisine "Aile Hekimi Sorgulama" yazın ve arama tuşuna basın.

 Çıkan sonuçlar içerisinde Sağlık Bakanlığı servislerinden "Aile Hekimi Sorgulama" seçeneğine
tıklayın. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken ilave bir işlem olmadan aile hekiminizin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Aile Hekimi Sorgulama ile ASM Bilgilerinizi Görebilirsiniz

E-Devlet Kapısı portalı üzerinde yapacağınız aile hekimi sorgulama işlemi ile kolay bir şekilde aile hekiminizi öğrenebileceğiniz gibi, diğer Aile Sağlığı Merkezi bilgilerini de görebilirsiniz. Bu çerçevede de Sağlık Bakanlığı E-Devlet Kapısı "Aile Hekimi Sorgulama" ekranında;

 İsim ve soy isim,

 Hekim adı ve soyadı,

 Kurum adı,

 Adres,
Bilgilerini de görebilirsiniz. Bu şekilde ikamet adresine göre Sağlık Bakanlığı tarafından size atanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ve görevli aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:26
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