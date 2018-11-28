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Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:05
Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

Hatay'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ç.F.'yi, sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:05
  1. Hatay
  2. Antakya
  3. Aile hekimi
  4. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

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  • fakıfakı25 dk önce
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