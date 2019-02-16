Aile Hakları Çalıştayı İstanbul’da Aile Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Aile Hakları Çalıştayı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Sultanahmet’teki İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek.

HABER MERKEZİ İstanbul'da alanında uzman kişilerin katılacağı “Küresel aile düşmanlarının dayattığı ülkemizi tehdit eden fıtrata aykırı aile yıkan yasalar kalksın” temasıyla Aile Hakları Çalıştayı düzenlenecek. Çalıştayda, 17 Şubat 1926 İsviçre Medeni Kanununun kabulüyle başlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla devem eden Batı’nın aileyi ve insanlığı yok etme küresel savaşına karşı önlemler ele alınacak. Çalıştaya, Sosyolog İlhami Sayan, Eğitimci-Yazar Dr. Abdülkadir Turan, SEKAM Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu, Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, Mutlu Aile Derneği Başkanı Hatice Balin, Aile Platformu Başkanı Âdem Çevik ve Mütefekkir Harun Ünal katılacak. Aile Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Aile Hakları Çalıştayı, 16 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Türkiye Yazarlar Birliği’nin Sultanahmet’teki İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek.



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