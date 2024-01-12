Aile çiftliği gibi! BELTUR’u da batırdı

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 milyar euro değeri olan İSPARK’ın ardından Beltur’u da iflasın eşiğine getirdi. 2019 yılında 11 milyon TL kârda olan Beltur’un, 2022 yılsonu itibarıyla 128 milyon 820 bin lira zararda olduğu ortaya çıktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beltur’u iflasın eşiğine getirdiği Sayıştay müfettişlerinin 2022 yılı raporunda tescillendi.

Aile çiftliği gibi

Sayıştay raporunda, Beltur’un 111 milyon 462 bin 629 TL vadesi geçmiş borcu bulunduğu ve şirkette görev yapan personel ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigorta giderlerinin BELTUR bütçesinden karşılandığı öğrenildi. Şirket personeli 52 kişi, eşleri 39 kişi, çocukları 65 kişi olmak üzere toplam 156 kişi için 2022 yılında özel sağlık sigortası yaptırıldığı raporlara yansıdı.

İBB Meclisi gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısının söz alan AK Parti Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, “Arkadaşlar az önce geçmiş olsun demiştim, müthiş bir başarı hikâyesiyle Beltur’u batırmışsınız. 2023 yılında görece zarar 226 milyon lira olacak. Tabii bunların üzerine ödenmeyen SGK borçları, vergi borçları, leasing yoluyla çekilen krediler, tamamına yakını gecikmiş 117 milyon lira borç, bakın Beltur’un yapmış olduğu ham madde alım firmalarına borçları 117 milyon lira, vadesi geçen 111 milyon lira, zaten tamamı gecikmiş. Maalesef bir enkaz bırakıyorsunuz.”

Tam yol israf politikası

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır ise şunları söyledi: “Seçim vaadinde ihtiyaç sahiplerine söz veren İmamoğlu, kendi kaymak tabakasına şef, müdür, yönetim kurulu üyelerinden oluşan o kadroya ve ailelerine 5 yılda milyonlarca dolarlık özel sağlık sigortası yaptırdı. İsrafın merkezi kamu kaynaklarının har vurup harman savrulduğu, özel cep telefonların alındığı yetmeyerek telefon kılıflarının alındığı yerler. Çalışmayan bu kaymak tabaka, AK Parti dönemine kadar tıkır tıkır çalışan ve gözde olan şirketleri neredeyse batma noktasına getirdi. Kamunun hakkını koruma gibi dertleri yok. İmamoğlu tam yol israf politikası üretiyor.”

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