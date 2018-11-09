‘Aile Çalıştayı’ Diyarbakır’da

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Güneydoğu’da aile çalıştayı heyecanı yaşanıyor. Alanında uzman konukların konuşmacı olarak yer alacağı “Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı” yarın Diyarbakır’da düzenlenecek.

Toplumun yapı taşını oluşturan yuvaların dağılmaması için Aile Platformu’nun çabaları devam ediyor. Yuvaları problem yumağına sürükleyen 6284 sayılı kanun, müebbet nafaka, çocuk haczi ve velayet gibi problemler yarın “Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı”nda masaya yatırılacak. Diyarbakır Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek çalıştayda alanında uzman konuklar konuşma yapacak.

Önemli konuklar

Çalıştayda; Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürü Halid Açar, Mazlumder Genel Başkan Vekili Av. Nesib Yıldırım, Memursen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, Özgürder Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan ve birçok öncü isim sunum gerçekleştirecek.

10 Kasım saat 10.00’da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ndeki basın açıklamasıyla başlayacak olan çalıştayda konuşmalar, saat 13.00’te Diyarbakır Öğretmenevi’nde düzenlenecek. Aile Çalıştayları 17 Kasım’da Mardin’de, 24 Kasım’da ise Batman’da devam edilecek.