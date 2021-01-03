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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "istismar" iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "istismar" iddialarına ilişkin açıklama:

"(Malatya'da bir çocuğun istismar edildiği iddiası) Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:08:43 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "istismar" iddialarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."


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