Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli "ASDEP" alım sonuçlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personelinin (ASDEP) daha alımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmeli ASDEP alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Selçuk, paylaşımında "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz. 1000 ASDEP personelimiz daha büyük ailemize dahil oluyor. Görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

15 Haziran-28 Temmuz arasında yapılan ASDEP sözlü sınavının kesin sonuçları ile tercih duyurusuna Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Duyuruya göre, sınavı asil olarak kazanan adaylar, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında il tercihlerini sistem üzerinden gerçekleştirecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Adaylar, tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini de belirtecek.

Adayların yerleştirmesi, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunacak.