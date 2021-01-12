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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı olacak! 18-50 yaş arası…
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı olacak! 18-50 yaş arası…

İş arayanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni iş ilanları yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanına 18-50 yaş arasından hangi adayların başvuru yapacağı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:16:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı olacak! 18-50 yaş arası…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yeni personel alım ilanı bildirildi.

Son gün 18 Ocak

SYDV personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar için iş başvuruları 18 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Başvuru adresi

Başvuru yapmak isteyen kişiler son gün 18 Ocak’a kadar https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/AnnouncementList.aspx adresi üzerinden başvurularını yapabilirler.

SYDV personel başvuru şartları

SYDV personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

1) En az Ön lisans diplomasına sahip olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2019-2020 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Belirtilen il ve ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak.

6) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

7) Tercihen en az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.

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