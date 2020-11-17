  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:39:05 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Lirasının muhteşem dönüşü!
Ekonomi

Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son 10 günde TL yüzde 9,5 değer kazanırken Kolombiya pezosu yüzde..
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
İlk kez olacak... Rus devinden flaş Türkiye hamlesi!
Ekonomi

İlk kez olacak... Rus devinden flaş Türkiye hamlesi!

Rus şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye doğal gaz satışında ilk defa Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden spot boru gazı için ihale ger..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay