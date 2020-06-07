Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Dil Kurumunun 2007'de düzenlediği 1. Türk İşaret Dili Çalıştayı ile 7 Haziran'ın Türk İşaret Dili Bayramı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bakanlık olarak işaret dilinin yaygınlaşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, bu kapsamda "erişelibirailevecalisma" adıyla sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplarda Bakanlığın tüm haberlerinin işitme ve görme engelliler için erişilebilir formatta sunulacağını bildirdi.

Türk İşaret Dili tercümanlarına verilen önemi vurgulayan Selçuk, Bakanlık bünyesinde 56 Türk İşaret Dili tercümanını istihdam ettiklerini, yeni alımlarla bu sayıyı artıracaklarını duyurdu.



- İşitme engelli vatandaşlara görüntülü hizmet veriliyor



Selçuk, "Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 11 Ekim 2019'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk İşaret Dili Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Selçuk, "Alo 183", "Alo 144" ve "Alo 170" çağrı hatlarında Türk İşaret Dili bilen personel görevlendirilerek, işitme engelli vatandaşlara görüntülü hizmet verildiğine dikkati çekti.



- 55 bin 196 engelli memurun 3 bin 662'si işitme engelli



İşitme engellilerin bilgiye, temel hizmetlere ve ürünlere erişimleri ve karşılaştıkları sorunlara değinen Selçuk, sorunların çözümü ve erişimlerinin hızlandırılması kapsamında Bakanlıkları bünyesindeki çağrı merkezleri ile işaret dili tercüme hizmeti verilmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Bakan Selçuk, işitme engellilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetlere e-Devlet üzerinden erişimi ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini de vurguladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki haberlerin Türkiye'de ilk kez 2013'te Türk İşaret Dili ile yayımlanmaya başlandığını belirten Selçuk, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde yayımlanan 'Sevgi Bir Kuş' adlı çocuk dergisi de işitme ve görme engelli çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme ile web ortamında erişime açıldı." ifadelerini kullandı.

Selçuk, işiten öğrencilerde farkındalık yaratmak amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda "Temel Türk İşaret Dili' eğitim videolarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile EBA TV üzerinden yayımlandığını da vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile uluslararası katılımlı "İşaret Dili ile Kuran ve Hadis Çalıştayı"nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Selçuk, işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu dini bilgilere erişebilmeleri amacıyla aile temalı hadislerden oluşan erişilebilir bir çalışmayı hizmete sunduklarını da belirtti.

Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda personele Türk İşaret Dili farkındalık eğitimleri verildiğine, istihdam edilen 55 bin 196 engelli memurun 3 bin 662'sinin işitme engelli olduğuna dikkati çekti.