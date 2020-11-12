Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Çocuk Dostu Kitap Söyleşisi'ne katıldı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hem kitapları hem de çocuklarımızla ilgili yeni bir eylem planı yapmamızın ve konunun taraflarıyla yol haritası çizmemizin vakti geldi." dedi.

Bakan Selçuk, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce online olarak düzenlenen "çocuk ve gençlik yayıncılığı" temalı Çocuk Dostu Kitap Söyleşisi'ne katıldı.

Bakanlık olarak çocuk ve gençleri kitapla buluşturmak, farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nın çocukların aydınlanmasına, kitapla buluşmasına, bilinçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Kitapların hayat yolculuğunda insanın en yakın arkadaşı olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Kitaplarla bağımız koptuğunda hayatla, istikballe olan bağımızı da koparmış oluruz. Öğrenme süreçleri kitapla birlikte sesli ve görsel iletişimi, tecrübeyi, gözlem ve tefekkürü de kapsıyor. Özellikle günümüzde bilişim teknolojilerinde ve iletişim araçlarındaki ilerleme sonucunda bilgiye erişim insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar kolay ve yaygın bir hal aldı. Bilgiye erişim kolaylaştıkça bu sefer gençlerin propaganda ve manipülasyon kaynaklarını teşhis etme, iyi bilgi kaynaklarını süzme, doğru bilgiye ulaşma konularında zorlandıklarını görüyoruz. Bu da çocuklar için rehberlik ve yönlendirme ihtiyacını daha da belirginleştirdi."

Çocukları erken yaşlarda, değerli kitaplarla buluşturmak için aileye, öğretmenlere, yazarlara ve kurumlara ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin içinde tefekkürü, düşünceyi, dirilişi ve yenilenmeyi barındıran kitaplarla buluşmasını, aynı zamanda da muzır neşriyattan korunmalarını sağlamak amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Çocuk Dostu Söyleşileri başlattık. Hem kitapları hem de çocuklarımızla ilgili yeni bir eylem planı yapmamızın ve konunun taraflarıyla yol haritası çizmemizin vakti geldi." dedi.

- "Yayınlarımızın hem niteliğini hem niceliğini artırmayı hedefliyoruz"

Çocuk edebiyatında ortaya çıkan ürün ve eserlerin çocukların kişiliklerinin oluşmasında, zihinsel gelişimlerinin tamamlanmasında en etkili araç olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle siz değerli yazarlarımızın, akademisyenlerimizin, editör ve yayıncılarımızın çocuk edebiyatı alanında yürüttüğünüz çalışmaları önemsiyoruz. 0-2 yaş grubundan 6, 12 ve 18 yaş gurubuna kadar tüm safhalarda çocukların hem zihinsel hem psikolojik ve sosyolojik açıdan özel bir yetkinliğe, bilgi ve tecrübeye sahip olması için konunun taraflarının desteğine ihtiyacımız var. İlgili yayınlarımızın hem niteliğini hem niceliğini artırmayı hedefliyoruz."

Bakan Selçuk, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında 427 kitaplık uygun içerikli kitap listesini Bakanlığın web sayfa yayınladıklarını belirterek, RTÜK ile iş birliği yaparak çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla teşvik mekanizması geliştirdiklerini söyledi.

Programa Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, Erol Erdoğan, Can Çağlar, Hatice Özdemir Tülün, Kübra Bayraktar, İkbal Betül Armağan Gözlü, Merve Yavuzdemir, Zeynep Ülviye Özkan ve ilgililer Katıldı.