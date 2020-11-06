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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum."
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum."

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:26:49 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum."
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