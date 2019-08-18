“Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal üstüne skandal!

Hasan Östün yeniakit.com.tr

Bir araçta sarmaş dolaş görüntülendiği sevgilisi Hazer Amani ile birlikte Bodrum Bitez’deki kiralık villasında arkadaşlarına parti veren Sıla, aşırı gürültü ve taşkınlıktan dolayı komşuları tarafından Jandarma’ya şikayet edilmişti. Jandarma’nın Sıla, Hazer Amani ve 6 arkadaşının ifadelerini almasının ardından olay kapatılmıştı.

Sıla neden korkuyor?

Şarkıcı Sıla, Bodrum’daki konserinin ardından bu sefer de kendisini takip eden gazetecilerle karşı karşıya geldi. Korumalarından kiralık evinin önündeki gazetecilerin fotoğraflarının teker teker çekilmesini isteyen Sıla’ya tepkiler büyüyor. Fişlenen gazeteciler tepkilerini şu ifadelerle dile getirdiler:

“Sıla neden korkuyor? Bodrum’daki konserden sonra güvenlik ekibi etrafında adeta etten duvar ördü. Çevrede Sıla için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sıla, kiraladığı evin güvenliğinden de sitenin önünde bekleyen medya mensuplarının tek tek görüntülenmesini istedi. Güvenlik de gazetecileri teker teker görüntüledi. Bu tavrının sebebi ne? Niçin korkuyor ki?”