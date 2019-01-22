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Aile Bakanlığı’nın kılavuzu feministler mi?

Türkiye’nin yüzde 40’ına ensest ilişki iftirasının atıldığı raporu hazırlayan, genç yaşta evlenenlerle ilgili “Anne babaları onları pazarlamayacak” diyen, 6284 ve süresiz nafaka zulmünün devam etmesini savunan, Akit’i susturabilmek için mahkeme mahkeme dolaşan TKDF Başkanı Canan Güllü’nün, Aile Bakanlığı tarafından baştacı edildiği belirlendi. Önceki dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, aile karşıtı feminist Canan Güllü’yü Bakanlıkta ağırlayarak hezeyanlarını dinlediği tespit edildi.

22 Ocak 2019 Salı 09:41

 Faruk Arslan  İstanbul 

Bakanlar hezeyanlarını dinlemiş... Aile birliğini yıkıcı görüşleriyle tepki toplayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Aile Bakanlığı nezdinde ‘akredite’ olduğu ortaya çıktı. Feminist TKDF Başkanı Canan Güllü’nün, Aile Bakanlığı’nda ağırlanarak önceki dönemin bakanı Fatma Kaya ile kritik konularda görüş alışverişinde bulunduğu tespit edildi. 

Aile düşmanıyla aile bakanı baş başa

Son yıllarda büyük hasar alan aile kurumundaki sorunların çözümünde etkisiz ve silik kaldığı yönünde eleştirilen Aile Bakanlığı’nda, yuva karşıtı feministlerin nasıl nüfuz alanı bulduğunun en net fotoğrafına ulaşıldı. Türkiye insanına ensest iftirasının atıldığı raporu hazırlayan, genç yaşta evlenenlerle ilgili “Anne babaları onları pazarlamayacak” diyen, 6284 sayılı kanun ve süresiz nafaka zulmünün devam etmesini savunan, Akit’i susturabilmek için mahkeme mahkeme dolaşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün, Aile Bakanlığı’nda ağırlandığı saptandı. Önceki dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, aile karşıtı feminist Canan Güllü’yü Bakanlıkta misafir ederek hezeyanlarını dinlediği tespit edildi. Aile karşıtı görüşlerine rağmen Aile Bakanlığı nezdinde baş tacı edilen feminist Canan Güllü ile yapılan görüşmenin, Bakanlığa ait hesaplarda gurur vesilesi gibi paylaşıldığı bildirildi.

Kadın politikalarını konuşmuşlar

Aile Bakanlığı’nın resmî Twitter ve Facebook hesaplarında 7 Kasım 2017’de ziyarete ilişkin yapılan paylaşımlarda, “Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Bşk. Canan Güllü ile kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmaları konuştu” ifadelerine yer verildiği öğrenildi. Paylaşımda, dönemin Bakanı Fatma Kaya ile Canan Güllü’nün bir aradaki fotoğrafına yer verildiği görüldü.

Kılıçdaroğlu’nun Aile Bakanı’na küfrünü savunmuştu

Aile Bakanlığı’nın politikalarına doğrudan etki eden TKDF, Türkiye’nin yüzde 40’ını ensest ilişki ile itham eden iftira ürünü “Türkiye Ensest Atlası” raporunun hazırlayıcısı olarak kayıtlara geçmişti. Feminist TKDF’nin ahlaksız rapor için Finlandiya Büyükelçiliği’nden para desteği aldığını Akit 14 Eylül 2017’de “Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar” manşetiyle ortaya çıkarmıştı. Sözde kadınların güçlendirilmesi için Aile Bakanlığı’nın görüşüne başvurduğu TKDF Başkanı Canan Güllü, bir önceki Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu’na “birilerinin önüne yatmış” diyerek küfreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıt çıkaramamıştı. 9 Nisan 2016’daki “Kadın düşmanı kadın dernekleri” haberiyle gündeme getirdiğimiz rezalette Güllü, söz konusu ifadenin küfür veya hakaret olmadığını savunmuştu.

6284 ve süresiz nafaka zulmünün kalkanı

Aynı Canan Güllü, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan’ın 6284 sayılı kanunun aile yıkıcı etkilerine değindikleri açıklamalara karşı yuva yıkan kanunu savunmuştu. “Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız” diyen Malkoç’a şu cevabı vermişti: “Malkoç’un bu iyi niyet gibi görünen önerisini, size tokat atmış, kolunuzu kırmış, gözünüzü morartmış bir insanla aynı yatağa girmek zorunda kalan kadınların hissettiklerini hissetmeyen erkek söylemi olarak görüyorum.” Güllü, “Yıllık 500-600 bin evlilik, 130 bin de boşanma var. Bu 130 bin ailede huzursuzluk anlamına gelir. Bu aslında bir terördür” diyen TİHEK Başkanı Arslan’a da laf yetiştirerek, “Asıl terör kadınların boşanırken öldürülmesidir” demişti.

Güllü, boşanan erkeklerin kadınlara ömür boyu nafaka ödeten müebbet nafaka sistemine adil çözüm getirilmesine de karşı çıkarak, “Tamamen boşanmaların önüne geçmek için yapılmış bir şey. Kadına, ‘Boşanma, sana nafaka vermem ha!’ demektir bu. ‘Vermezsen verme’ deme lüksümüz yok” sözlerini sarf etmişti.

Ne konuştularsa kelime kelime açıklasınlar

Ali Selman Işık, “Bizim gibi aile STK’larının çocuk icrası, tek taraflı velayet gibi çocuk odaklı çalışmalarımız olmasına rağmen fikirlerimiz sorulmamaktadır. Söz konusu görüşmede kadını güçlendirmeye dönük yönelik çalışma yapılmış. Sormak isterim nasıl bir güçlendirme konuşması bu? Hangi konular ele alındı o görüşmede? Kelimesi kelimesine kamuoyuna izah etmelidirler. 6284 mimari olanlar daha kadına yönelik, aileyi yıkmaya yönelik neler konuşulmuştur kapalı kapılar arkasında?” diye konuştu. Işık şöyle devam etti: “Bakanlığımızın artık dikkat etmesi hakkaniyet çerçevesinde toplumun tüm kesimini kucaklayan aileyi ayakta tutacak politikalar izlemesidir. Aile sadece kadından ibaret değildir.

Akit’e dâvâ, genç evlilere acımasız sözler

Son 3 yıl içerisinde iki genç evli kadının eşi cezaevine atıldıktan sonra hayatını kaybetmesi konusunda açıklama yapan Canan Güllü, “Onlar bu dönemde tecavüze uğramışlardır, aileleri tarafından zorla evlendirilmişlerdir. Çocuklar ‘biz sevdik’ deseler de bu savunmayı yapmaya hakları yoktur. İntihar eden ve ölen kadınlara ‘Tanrı’dan rahmet diliyorum. Anne babalar çocuklarını pazarlamayacaklar” hezeyanlarını sarf etmişti.

TKDF Başkanı Güllü, aile birliğinin sarsılmaması için yayınlar yapan Akit’in susturulması için 6 haberimiz ile ilgili olarak yetkililerimiz ve muhabirlerimiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştı.

Aile birliğine karşı en sert mücadeleyi veren bir oluşumun Aile Bakanlığı tarafından muhatap kabul edilmesine sert tepki gösteren Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Aile Bakanlığı’nın kılavuzluğunu feministler mi yapıyor? Aile STK’larının kapısını bile çalmayan, bizlere randevu vermeyen, yuvalardaki problemleri görmeyen bir bakanlığın feministlerle yan yana gelmesini kabullenemiyoruz. Mevcut bakan Zehra Selçuk’un bu hataya düşmemesini umut ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:41
  1. İstanbul
  2. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
  3. Aile Bakanlığı
  4. Feminist TKDF Başkanı Canan Güllü
  5. Fatma Kaya
  6. Akit
  7. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü
  8. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
  9. feminist Canan Güllü
  10. Türkiye Ensest Atlası
  11. TKDF Başkanı Canan Güllü
  12. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  13. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
  14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)
  15. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan
  16. Ali Selman Işık
  17. Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel2 dk önce
    Garibanı mı dinlesin.
  • ADNANADNAN31 dk önce
    benim aile bakanlığı hakkındaki düşüncem adını değiştirip lgbt bakanlığı olmasıdır.hizmet verdiği insanlar muhatap aldıkları şahıslar hep müslüman aile yapısını dinamitleyen sistemin artıkları. fransada isviçre de almanya da doktora yapmış papaz dininin kurallarını iyi bilen azgın azınlığın taklitçi tetikçileri.keşke aile bakanlığı kapatılsa
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ35 dk önce
    Aile Bakanlığı’nın kılavuzu feministler mi? Belli olmuyormu? Ee.. klavuzu karga misali geldigimiz nokta malesef Kamu denetcileri baskani Seref malkoc'un da dedigi gibi ' cikardigimiz yasayla biz aileleri birlestirmemis,ayrilmalarina sebep olmusuz.)Aile kurumumuzun catirdamasi olmustur.
  • FerhatFerhat47 dk önce
    SIyasi iktidarin dedigi gibi büyük degism liberal ve AB ci islamcilar ile gerceklestirilecek, zira gecen gün aciklama yapmisti eskiye yani eskicaga geri dönülmeyecek ve masonik ve atist AB nin degerleri dogrultusunda devlet ve millet dizayn edilecek. Bu mümin görünümlü zaat bu aciklamalar ile eskiye dönmeyecegiz diye aciklamalari ile asri saadet zamanini kast etmekte, zira bu cagi karanlik olarak tarif etmekte. Bu zaat AB nin masonik ve ateist isigi ile milletimizi ve Devletimizi aydinlatmak istiyormus. Uyanin ehli islam bu isbirlikci hain siyonizme hizmet etmekte.Halkimiz, Polisimiz, askerimiz ve Özel harekat taki mümin kardeslerimiz bunun farkina varmalilar muhakkak. Bunlarin söylemleri ile yaptiklar ibirbirine cok zit, bunlara inanmayin bunalr ile mücadele edin.
  • ihsanihsan57 dk önce
    aman ha bakan hanım kılavuzu karga olnın burnu kurtulmaz b.ktan
  • Hasan YılmazHasan Yılmaz1 sa önce
    Ey akit gazetesiolacak hödükler..!Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz ?Hükümet de sizsiniz destekleyen de ve aynı zamanda şikayet eden de...galiba nevriniz döndü, basiretiniz bağlandı.!
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    ak parti ekonomik kalkınma uğruna bu ülkenin aile kurumunu kurban vermiştir. avrupa tayyipe bir kazık daha atmıştır. ekonomik kalkınma da olmamıştır. sadece insanlarımız avrupai olmuş ve oldukça müsrif olmuştur. kadınların beklentileri inanılmaz derecede yükselmiştir. erkekleri eşek gibi görmektedirler.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Her dil biliyo diye, amerikada ingilterede okumuş kompleksiyle koltuk verilirse böle oluyo işte. Müslüman Türk Milletinin dini ve milli değerleriyle yoğrulmamış olanlar böle oluyor.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    İyi de ak partimiz oyu da onlardan alsın o zaman. Oy’u veren biziz, mağdur edilen biz. Adalet mi bu? AK partimiz AKLINI başına alsın.
  • ihsihs1 sa önce
    "Aile Bakanlığının kılavuzu feministler mi?" biraz abes bir soru değil mi? Zira CHP kadrosundan kabineye alınan sayın bakanın tüm faaliyetleri bu sorunun cevabının EVET olduğunu açıkça haykırıyor.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    maalesef müslümanlar anlayışlı olabilmekiçin böyle saçmalıkları çok yapıyorlar. ve o din düşmanlarının, aile düşmanlarının dediklerini yapıyorlar

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