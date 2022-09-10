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Aktüel Aile Bakanlığı’ndan çocuklara eğitim paketi
Aktüel

Aile Bakanlığı’ndan çocuklara eğitim paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni eğitim öğretim yılı başlarken kırsal bölgelerdeki çocukların psikososyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” hazırlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 10:04:00 -
Aile Bakanlığı’ndan çocuklara eğitim paketi

Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap yönünden de destekliyoruz. Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri’nin içine çanta ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi’ndeki kitaplardan da koyduk. Okula eksiksiz olarak başlamalarını istediğimiz çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.”

22 ilin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılan paketlerde; sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem gibi malzemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından internet sitesinden ilan edilen Çocuk Dostu Kitap Listesi’nden kitaplar bulunuyor.

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