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Aktüel Aile Bakanlığından çocuklar için "dijital oyun ve kitap seçme" rehberi
Aktüel

Aile Bakanlığından çocuklar için "dijital oyun ve kitap seçme" rehberi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimine uygun dijital içerikler ve kitap seçiminde ailelere yol göstermesi amacıyla yeni bir rehber hazırlayacak - Rehberde, dijital oyunlar, uygulamalar hakkındaki bilgilendirmelerin yanı sıra sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına yönelik uyarı ve öneriler yer alacak - Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik sağlıklı bilgileri aktaracak uzmanların yer alması için de çalışmalar yürütülecek - Bakanlık bünyesinde çocukları dijital oyunlar ve sosyal medyada maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla oluşturulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu" eylül ayı sonu itibarıyla 876 zararlı içeriğe karşı girişimde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:22:43 -
Aile Bakanlığından çocuklar için "dijital oyun ve kitap seçme" rehberi

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için dijital oyunların seçiminden yaşa uygun içerikteki kitaplara uzanan kapsamlı bir rehber hazırlayarak ebeveynlerin kullanımına sunacak.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, gelecek yıl çocukların sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik yeni tedbirler alınacak.

Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde ebeyenler için yol gösterici olacak yeni bir rehber de hazırlanacak.

- Bilinçli sosyal medya kullanımı konusunda uyarılar yer alacak

Rehberde, çocuklar için dijital oyunlar, uygulamalar, çocukların internette ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyecek tehlikelere maruz kalmaması için alınabilecek önlemler ile sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına yönelik uyarı ve önerilere yer verilecek.

Ayrıca çocukların yaşına ve sağlıklı gelişimlerine uygun dijital oyunlar ile uygun içerikli kitap seçimine yönelik bilgiler de rehber aracılığıyla ailelere sunulacak.

Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli etkin kullanımı konusunda çocuklar, gençler ve ailelerle çalışan profesyonellere yönelik eğitimler de düzenlenecekken, televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik sağlıklı bilgileri aktaracak uzmanların yer alması için de çalışmalar yürütülecek.

- Bağımsız oyun derecelendirme sistemi oluşturulacak

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kültürel yapıya uygun olarak yaş ve içerik açısından kullanıcılar ve ebeveynler için bilgilendirici bir bağımsız oyun derecelendirme sistemi de oluşturulacak.

Sistem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde hayata geçirilecek.

- 876 dijital tehlikeye karşı girişimde bulunuldu

Öte yandan çocukların çevrim içi mecralar, dijital oyunlar ve sosyal medyada maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nun faaliyetleri de devam ediyor.

Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda eylül ayı sonu itibarıyla internet siteleri ve sosyal medyada çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek toplam 876 zararlı içeriğe karşı girişimde bulundu.

Girişimler sonucunda erişimin engellenmesi gibi kararların alınması sağlandı.



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