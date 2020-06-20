  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Aile Bakanlığına çağrı: Buna artık bir 'dur' denilmeli

Gazeteci Recep Yeter, sosyal medyadaki TikTok vs gibi uygulamalardaki yaşlılara yönelik suistimallere artık bir 'dur' denilmesi gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:28:00 -
Aile Bakanlığına çağrı: Buna artık bir 'dur' denilmeli

Geçtiğimiz günlerde koluna yaptırdığı dövmeden Kemalist olduğu anlaşılan şahsın, babaannesine yaptığı sözde şaka sosyal medyada büyük tepki toplamış, bilgisayar mouse'unu telefonmuş gibi uzatıp dalga geçen toruna babaannesinin bakışları yürekleri dağlamıştı.

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklenmiş, bir torunun; anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

"Aile Bakanlığı devreye girmeli"

Gazeteci Recep Yeter, sosyal medyadaki TikTok vs gibi uygulamalardaki yaşlılara yönelik suistimallere artık bir 'dur' denilmesi gerektiğini bildirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile Bakanlığına çağrıda bulundu.

Yeter, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Aile Bakanlığını etiketleyerek "Sosyal medyada (TikTok vs) yaşlılara yönelik yakınlarının suistimalleri bardağı taşırdı. Artık dur denilmeli. Videoların nerede ve nasıl paylaşıldığından HABERLERİ ve RIZALARI yok. Yaşlılar da çocuk hükmündedir. Aile Bakanlığı devreye girmeli." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kemalist torunun yaptığına bak
Kemalist torunun yaptığına bak

Aktüel

Kemalist torunun yaptığına bak

Yeni nesil nereye gidiyor? Skandal görüntüler
Yeni nesil nereye gidiyor? Skandal görüntüler

Aktüel

Yeni nesil nereye gidiyor? Skandal görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı