Aile Bakanlığına çağrı: Buna artık bir 'dur' denilmeli

Geçtiğimiz günlerde koluna yaptırdığı dövmeden Kemalist olduğu anlaşılan şahsın, babaannesine yaptığı sözde şaka sosyal medyada büyük tepki toplamış, bilgisayar mouse'unu telefonmuş gibi uzatıp dalga geçen toruna babaannesinin bakışları yürekleri dağlamıştı.

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklenmiş, bir torunun; anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

"Aile Bakanlığı devreye girmeli"

Gazeteci Recep Yeter, sosyal medyadaki TikTok vs gibi uygulamalardaki yaşlılara yönelik suistimallere artık bir 'dur' denilmesi gerektiğini bildirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile Bakanlığına çağrıda bulundu.

Yeter, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Aile Bakanlığını etiketleyerek "Sosyal medyada (TikTok vs) yaşlılara yönelik yakınlarının suistimalleri bardağı taşırdı. Artık dur denilmeli. Videoların nerede ve nasıl paylaşıldığından HABERLERİ ve RIZALARI yok. Yaşlılar da çocuk hükmündedir. Aile Bakanlığı devreye girmeli." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: