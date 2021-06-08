Aile Bakanlığı Neşe Nur Akkaya'nın davasına müdahil olacak!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eray Çakın adlı kişi tarafından başörtülü olduğu için nefret şiddetine maruz kalan Neşe Nur Akkaya'ya destek olacaklarını söyledi.

'Utanç verici bir insanlık suçu'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.