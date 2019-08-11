AİHM’den FETÖ üyesinin tedbir talebine ret
AİHM, hapisteki FETÖ'cü Y.Ö.'nün hastalığı nedeniyle yeterli tedaviyi alamadığı iddiasıyla yaptığı tedbir başvurusunu reddetti.11 Ağustos 2019 Pazar 09:58
Ankara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevine konulan Y.Ö’nün, hastalığı nedeniyle yeterli tedaviyi alamadığı iddiasıyla yaptığı tedbir başvurusunu reddetti.
AİHM, Y.Ö’nün tüm tedavileri eksiksiz aldığına kanaat getirerek tedbir kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti.
FETÖ mensuplarının bugüne kadar AİHM’e yaptığı 30’dan fazla tedbir talepli başvuru, taleplerin tamamı asılsız bulunarak reddedildi.
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