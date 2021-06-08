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Gündem AİHM eski zaman yazarı Ali Bulaç'a tazminat ödenmesine hükmetti! Bir de afiyetle para yiyecek
Gündem

AİHM eski zaman yazarı Ali Bulaç'a tazminat ödenmesine hükmetti! Bir de afiyetle para yiyecek

FETÖ'cü hainlere kucak açan Avrupa ülkelerinin avukatlarından oluşan AİHM, eski Zaman yazarı Ali Bulaç'a 12 bin 240 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 21:25:00 - 2021-06-08 21:28:47

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ'cü hainlere kucak açan Avrupa ülkelerinin hakimlerinden oluşan AİHM, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e bir kez bile 'terörist' diyemeyip, 15 Temmuz 2016'ya kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nden 'Hizmet Hareketi' şeklinde bahseden Ali Bulaç'a tazminat ödenmesine hükmetti. 

Bir de 12 bin 240 euoruyu afiyetle yiyecek!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Ali Bulaç'ın davasında 'hak ihlali' olduğuna karar verdi. Bulaç'ın şahsi başvurusunu değerlendiren AİHM, 12 bin 240 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, 'Özgürlük ve Güvenlik Hakkı' başlıklı beşinci maddenin birinci fıkrası ile 'İfade Özgürlüğü' başlıklı 10. maddenin ihlal edildiğine hükmetti. 

Hakkındaki karar Yargıtay tarafından bozulmuştu

Eski Zaman yazarı Ali Bulaç, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından gözaltına alınmıştı. 31 Temmuz 2016'da tutuklanan Bulaç, 650 gün cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2018'de tahliye olmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018’de Bulaç'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Yeniden yargılanma süreci Yargıtay'ın 24 Eylül 2020'deki kararının ardından 13 Nisan 2021'de başlamıştı.

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Yorumlar

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batsın sizin avrupa insan hakları adaletiniz ifade özgürlüğüymüş birde para alsın harcasın
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