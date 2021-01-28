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Gündem AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var
Gündem

AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var

AİHM Başkanı Robert Spano, AİHM tarafından alınan Selahattin Demirtaş kararına ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:36:00 - 2021-01-28 23:55:58
AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, AİHM'in aldığı kararların hükümetler tarafından uygulanması zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Spano'nun gündeminde terör sevici HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş vardı.

'Hükümetlerin kararlarımızı uygulama zorunluluğu var'

Robert Spano AİHM'in 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Demirtaş davası olduğunun da ifade ederek Türkiye için haddi aşan ifadeler kullandı. Başkan Spano, "AİHM'in kararları tüm devletler için bağlayıcıdır. Alınan kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu vardır." dedi.

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