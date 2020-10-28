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Aktüel AİHM, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı geçici tedbir talebini incelemeyi kabul etti
Aktüel

AİHM, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı geçici tedbir talebini incelemeyi kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:12:59 -
AİHM, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı geçici tedbir talebini incelemeyi kabul etti

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara ilişkin Ermenistan'a karşı geçici tedbir uygulanması konusundaki talebini incelemeyi kabul etti.

AİHM'den yapılan yazılı açılamaya göre, Azerbaycan, mahkemeden Ermenistan'ın kamuya açık alan, mezar ve diğer sivil yerleşimlere karşı düzenlediği füze saldırılarına son vermesini istedi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın topraklarındaki "suç güçlerine" askeri, siyasi ve maddi destek vermemesi, askerlerini, askeri teçhizatları ve gerçekte paralı asker olan "gönüllü kişileri" ile yurt dışında yaşayan Ermeni asıllı kişileri Azerbaycan topraklarına göndermemesi talep edildi.

Azerbaycan, kendi topraklarında yasa dışı şekilde bulunan Ermeni askerlerin ve savaşçılarının da geri çekilmesini ve Erivan yönetiminin Azerbaycan'a yönelik nefret politikasını sonlandırmasını istedi.

AİHM, Azerbaycan'ın geçici tedbir taleplerini yakında inceleyecek.

Ermenistan da 30 Eylül'de Azerbaycan'a karşı geçici tedbir alınması talebinde bulunmuş, talebin incelenmesi AİHM tarafından kabul edilmişti. AİHM, henüz Ermenistan'ın talebine yanıt vermedi.

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