AID Uluslararası Doktorlar Derneği’nden Gazzeli yaralılara protez desteği

Bugüne kadar bin 500’den fazla kişiye protez desteği sağlayan AID Uluslararası Doktorlar Derneği, işgalci İsrail’in saldırılarında uzuvlarını kaybeden Gazzelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, yaşları 5 ile 20 arasındaki 24 ampute çocuk ve gencin rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak ilk protez denemeleri gerçekleştirildi. Protez tedavileri, verilecek kullanım eğitimlerinin ardından birkaç gün içerisinde tamamlanacak.

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan AID Genel Sekreteri Osman Erdi Yiğitoğlu, dernek olarak 2017 yılından bu yana yürüttükleri ortez-protez çalışmalarını şimdi Gazzelilerin hizmetine sunduklarını belirtti. Yiğitoğlu, “Gazze’de yaralanarak Ankara’ya getirilen hastaların yanındayız. Burada uzuv kaybı yaşamış Gazzeli çocuklarımız bulunuyor. İlk etapta 24 çocuğumuzun protezlerini teslim edeceğiz. İlerleyen süreçte Suriye ve Azerbeycan’da savaş mağdurlarına yönelik sunduğumuz protez desteğimizi başta Mısır olmak üzere Gazzeli hastaların yaşadığı bölgelerde sürdüreceğiz” dedi.

Dernek, yüzlerce kişiye protez desteği sağladı

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AID Uluslararası Doktorlar Derneği, bugüne kadar bin 500’den fazla kişiye ücretsiz protez desteği verdi. Dernek, savaş mağdurlarına protez desteği sağlamak için 2017 yılında Yüksek Teknolojili Ortez-Protez Merkezi’ni kurdu. Ortez-Protez Projesi ilk olarak Suriye’deki savaşta uzuv kaybı yaşayan mağdurlara yönelik başlatıldı. Proje daha sonra Karabağ Savaşı’nda aktif olarak uygulandı. Birçok Azerbeycan askerine protez desteği veren AID, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 yıllık protez tecrübesini deprem bölgesine aktardı. Depremlerde uzuv kaybı yaşayan yüzlerce vatandaşa ücretsiz protez desteği sağladı.

Dernek, şimdi ise işgalci İsrail’in saldırılarında uzvunu kaybeden Gazzeliler için harekete geçti.

Destek olmak için

Uluslararası Doktorlar Derneği, Gazze’ye medikal malzemelerden oluşan acil sağlık yardımlarını ve ilaç desteklerini düzenli bir şekilde ulaştırmaya devam ediyor.

AID’in Gazze Acil Sağlık Yardımı Kampanyası’na destek olmak isteyen bağışçılar, derneğin internet sitesi üzerinden istedikleri tutarda ya da GAZZE yazıp 3960’a SMS göndererek 50 TL’lik bağışta bulunabiliyor.