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Aktüel Ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölye yandı
Aktüel

Ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölye yandı

Düzce'de ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölyede çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 23:24:00 -
Ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölye yandı

Düzce'de ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Sancaklar Mahallesi D-655 Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nda bulunan ahşap hediyelik eşya ve mobilya üreten atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiği yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yangında, hediyelik eşyalar ve mobilyalar yandı, atölye kullanılamaz hale geldi.

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