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Ahşap cami onarılacak

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bulunan ve ahşap olarak inşa edilen 40 yıllık Gürcek Mahallesi Camisi onarılacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
Ahşap cami onarılacak

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bulunan ve ahşap olarak inşa edilen 40 yıllık Gürcek Mahallesi Camisi onarılacak.


Kültür varlığı olarak tescillenen caminin aslına uygun olarak restore edileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Üzerindeki tabeladan 1979 yılında yapıldığını düşündüğümüz, neredeyse yarım asırlık olan Gürcek Mahallesi Camisi’ni yapacağımız çalışma ile ayakta tutacak ve aslına uygun olarak geleceğe taşıyacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.


Ahşaptan iki katlı olarak inşa edilen camide yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Yaklaşık yarım asra yakın süredir ayakta kalmayı başarmış ahşap caminin ömrünü yapacağımız çalışma ile uzatacağız. Çürüyen ahşapları değiştirilecek olan camide çatı kiremitleri aktarılacak ve 522 metrekare cami alanında çevre düzenlemesi yapacağız. Camiye sonradan eklenen eklentiler kaldırılarak aslına uygun hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde bulunan tarihi çeşme, köprü, cami gibi yapılarımızı onararak geleceğe taşımaya önem veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
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