Ahmet Zekkeriya Kartal 5 yıllık sözleşme imzaladı İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında forma giyen Ahmet Zekeriyya Kartal profesyonel oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında forma giyen Ahmet Zekeriyya Kartal profesyonel oldu.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında 2014 yılından beri forma giyen 2001 doğumlu genç orta saha oyuncusu Ahmet Zekkeriyya Kartal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola 2012 yılında Şanlıurfa Gençlikspor’da başlayan Ahmet Zekkeriyya 2014 yılında geldiği Sarı-Kırmızılı takımda profesyonel olmanın heyecanı yaşıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriyya Kartal alt yapıda oynadığı kategorilerdeki başarısı ile göz dolduruyor.

Kayserispor alt yapısında 6 farklı kategoride forma giyen Ahmet Zekeriyya, 115 maça çıkarken 10 kez gol sevinci yaşadı.

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