Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TSK'dan emekli 104 amiralin yayınladığı darbe imalı bildirisi sonrası verdiği tepkide, rütbelerinin sökülmesi gerektiğini söyledi.

Halk TV'de Şirin Payzın'a konuk olan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Bahçeli'nin açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Eskiden vardı"

"Şimdi bu eskiden vardı. Eskiden biz de tart diye bir ceza vardı. Tart cezası olduğunda emekli maaşı alamıyorsunuz, herşeyiniz ortadan kalkıyor.

"Bahçeli'nin söylediği şey, hukuken şu anda mümkün değil"

Anayasa Mahkemesi, yaklaşık 20-25 yıl önce bunu İnsan Hakları'na aykırı buldu ve dedi ki 'Ceza hukuku ayrı, sosyal güvenlik hukuku ayrı'. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin söylediği şey, hukuken yani şu andaki kanunlar çerçevesinde olması mümkün değil. Bu sadece havayı dağıtmak"