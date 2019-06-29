‘Ahmet Türk cezasını çeksin!’

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sağlık sorunları nedeniyle hapishaneden çıkarılan HDP’li Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün şehit ailelerini işten çıkarmasına STK temsilcilerinden tepki yağdı. Ahmet Türk’ün şehit ailelerine karşı kini olduğunu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi:

Çifte standart

“Ahmet Türk, daha önce cezası kesinleştiği halde sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest kaldı. Şu anda cezaevlerinde sağlık sorunları olmasına rağmen cezasını çeken birçok kader mahkûmu var. Hasta ve yaşlı olan birisi normalde gözetim altında tutulmalıdır. Ama Ahmet Türk dalga geçer gibi hapishaneden çıktıktan kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşüne katılarak televizyonlarda boy gösterdi. Daha sonra seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olarak köy köy, mahalle mahalle gezdi. Bu durum bizi derinden yaralamıştır. Devletimizin acilen Mardin’de yaşanan zulme dur demesi gerekiyor.”

‘Vatan evlatlarına operasyon çekiyorlar’

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, tepkisini şöyle ifade etti:

“Ne hikmetse hapishaneden çıkar çıkmaz hemen iyileşti. Bir şekilde yetkilileri kandırarak cezasını çekmekten kurtuldu. Ama dışarı çıktığı anda yaptıklarıyla şehit ve gazi ailelerine olan kinini kustu. Bu uygulamalar sadece Mardin’de yapılmıyor. HDP’nin elinde olan bütün belediyelerde baskı ve zulüm söz konusu. Milletini, vatanını seven insanlara karşı bir operasyon yaparak, ya istifaya zorluyorlar ya da işten çıkarıyorlar.”