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‘Ahmet Türk cezasını çeksin!’

Sağlık sorunları nedeniyle hapishaneden çıkarılan ve şehit ailelerini işten çıkartan, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e STK temsilcileri çok sert tepki gösterdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
‘Ahmet Türk cezasını çeksin!’

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sağlık sorunları nedeniyle hapishaneden çıkarılan HDP’li Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün şehit ailelerini işten çıkarmasına STK temsilcilerinden tepki yağdı. Ahmet Türk’ün şehit ailelerine karşı kini olduğunu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi:

Çifte standart

Ahmet Türk, daha önce cezası kesinleştiği halde sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest kaldı. Şu anda cezaevlerinde sağlık sorunları olmasına rağmen cezasını çeken birçok kader mahkûmu var. Hasta ve yaşlı olan birisi normalde gözetim altında tutulmalıdır. Ama Ahmet Türk dalga geçer gibi hapishaneden çıktıktan kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşüne katılarak televizyonlarda boy gösterdi. Daha sonra seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olarak köy köy, mahalle mahalle gezdi. Bu durum bizi derinden yaralamıştır. Devletimizin acilen Mardin’de yaşanan zulme dur demesi gerekiyor.

‘Vatan evlatlarına operasyon çekiyorlar’

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, tepkisini şöyle ifade etti:

Ne hikmetse hapishaneden çıkar çıkmaz hemen iyileşti. Bir şekilde yetkilileri kandırarak cezasını çekmekten kurtuldu. Ama dışarı çıktığı anda yaptıklarıyla şehit ve gazi ailelerine olan kinini kustu. Bu uygulamalar sadece Mardin’de yapılmıyor. HDP’nin elinde olan bütün belediyelerde baskı ve zulüm söz konusu. Milletini, vatanını seven insanlara karşı bir operasyon yaparak, ya istifaya zorluyorlar ya da işten çıkarıyorlar.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
  1. Ankara
  2. HDP’li Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk
  3. STK temsilcileri
  4. Ahmet Türk
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları
  6. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  7. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  8. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz

YORUM YAZ

  • Nzm Nzm 48 dk önce
    Hani hastaydıbu çakal,bunu hangi hakim çıkardı hapisten,bizi heryerden kuşatmışlar vay anam
  • ERGÜNERGÜN48 dk önce
    Bu kadar özgürlük verenlerin 
  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu50 dk önce
    Devlet Bahçeli ye söyleyin Ahmet Türk ün hapis den çıkarılması için bayağı uğraşmıştı.
  • Serseri Serseri 53 dk önce
    Hasta adam nasıl sözde çalışır zaten bizde bütün suç Reis de oluyor nedense gel görki oy verip seçenler de hiç mi suç yok veya YSK nasıl olurda hükümlü birine seçilme hakkı verir özgürlük olmayan bir ülkede yaşıyoruz diyen ahmaklara duyurulur...
  • AkilAkil59 dk önce
    Ben de aynı dusuncedeyim hasta seçim zamanı gelince sağlam oluyorbir daha koltuğa geçmemeli hasta adam
  • Sebeblerden biriSebeblerden biri1 sa önce
    Bizde istanbulda bu gibi adelersizlik ler icin cumhurittifakina darginiz ondan sandíģa gitmedik.

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