Ahmet Taşgetiren'e bak sen! Ohhh, suyundan da koy

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, altılı masaya "abi tavsiyeleri" verdi. "Bundan sonraki 'vazo çatlamaları'na dikkat edilmesi gerekiyor" diyen Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"Toplumda her çevrenin, bu oluşumun ahenkle yürüyüp yürümeyeceğine bakıyor olduğunu bilmek önemli. Şayet önümüzdeki seçimlerde iktidar ile hem de kıran kırana bir siyasi mücadele söz konusu ise, iktidarın bu çok parçalı yapıdaki her gerilimi ümitle takip edeceği de muhakkak. Herhalde bundan sonraki 'vazo çatlamaları'na dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için de lider buluşmalarında problemleri erkenden görmek, açık konuşmak, müzakere dilini kaybetmemek, sinirleri sakin tutmak, duygusallıklara yer vermemek, tabii herkesin -her partinin- saygınlığını kollamak gibi hassasiyetler önem kazanacak."



