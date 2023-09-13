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Medya Ahmet Taşgetiren sonunda bunu da yaptı! Başka işin mi kalmadı be adam
Medya

Ahmet Taşgetiren sonunda bunu da yaptı! Başka işin mi kalmadı be adam

Yeniakit Publisher
2023-09-13 14:04:00 -
Ahmet Taşgetiren sonunda bunu da yaptı! Başka işin mi kalmadı be adam

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, "CHP için ne yapılabilir?" başlıklı yazısında CHP'yi kurtarmaya soyundu.

 

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, "CHP için ne yapılabilir?" başlıklı yazısında CHP'yi kurtarmaya soyundu. Taşgetiren, "Başka işin mi kalmadı be adam" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçimlerden bu yana CHP gündemde. Kılıçdaroğlu kaybetti, İttifak kaybetti, bu arada Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile acayip mutabakatı ortaya çıktı, ülkenin bu en zor zamanında bile kaybetmek, İttifaktan daha çok CHP’nin vebal hanesine yazıldı. Çünkü İttifak’ın en büyük bileşeni oydu.

CHP ana sorumlu olarak göründü, çünkü “kazanamayacak” tahmini önceden ve İttifak’ın ikinci büyük bileşeni tarafından yapılmıştı. “Kazanamayacak”ın yanına “Kılıçdaroğlu” ismi yazılmıştı “CHP’li olmak”ın da Türkiye siyasetinde “Eli gitmemek” gibi bir sendrom oluşturduğu biliniyordu.
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Belli ki CHP yöneticileri de bunun farkında idi ve “Eli gitmeyen”leri “Eli giden” haline getirmek için kimi adımlar atılmaktaydı."

 

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