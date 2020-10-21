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Aktüel Ahmet Taner Kışlalı kabri başında anıldı
Aktüel

Ahmet Taner Kışlalı kabri başında anıldı

Eşi Nilüfer Kışlalı: - "21 yıl boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Hep acımızı paylaştınız, yanımızda oldunuz. Bugün de buradasınız. Gösterdiğiniz vefadan dolayı çok teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:40:44 -
Ahmet Taner Kışlalı kabri başında anıldı

ANKARA (AA) - Evinin önünde park halindeki arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 21 Ekim 1999'da yaşamını yitiren gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Kışlalı'nın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen anma programına, eşi Nilüfer Kışlalı, kızı Nilhan Nur Kışlalı, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Kışlalı, törende yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, "21 Ekim, 21 yıl... Yine böyle bir sabah kaybettik Ahmet Taner Kışlalı'yı. 21 yıl boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Hep acımızı paylaştınız, yanımızda oldunuz. Bugün de buradasınız. Gösterdiğiniz vefadan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize." dedi.

Ahmet Taner Kışlalı'nın Cumhuriyet gazetesinden mesai arkadaşı Balbay da Kışlalı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin eseri bir aydın olduğunu belirterek, "Bizlere ölmez kitaplar, ölmez düşünceler bırakmıştır. Anısı önünde saygı ile eğiliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, törene katılanlar Kışlalı'nın kabrine karanfil bıraktı.

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