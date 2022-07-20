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Gündem Ahmet Şık'tan skandal çağrı! Haddini bil terbiyesiz herif
Gündem

Ahmet Şık'tan skandal çağrı! Haddini bil terbiyesiz herif

TİP'li vekil Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit dolu sözler geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gezi provokasyonu yapıp polise saldıran Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaparak "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 12:24:00 -
Ahmet Şık'tan skandal çağrı! Haddini bil terbiyesiz herif

Eski HDP'li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, kalkışma çağrıları yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, HDP'li Ali Kenanoğlu ile Kadıköy'de eylem yaparak vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmalıyız" diye seslenen Şık, şimdi de "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

Muhalefetten destek istedi

T24'te yer alan habere göre Şık, muhalefet partilerine de "Türkiye’de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek çağrı yaptı: "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Oradan aşağı ineceksin

Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.

Şık, geçtiğimiz yıl da vatandaşlara "Bu devleti yıkmalıyız. Sokağa çıkın" diye seslenmişti.

 

 

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Yorumlar

Türk Yurdu

Meyhaneci değil mi bu!

naçan yiyorsa kendin, aileni al cik bakalim ..tasimali sponsorlu mv

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