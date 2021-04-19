Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den istifa eden milletvekili Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu.
HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına" sözleriyle Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Ahmet Şık, "Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi’ne katılmaya davet ediyorum." dedi.
Ne olmuştu?
Ahmet Şık, 4 Mayıs 2020'de, "parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle" HDP'den istifa etmişti.