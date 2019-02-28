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"Ahmet Sami Kutlu, Kütahyalı hemşehrilerimize Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya’da Cumhur İttifakı modelinin olmadığını, hem AK Partinin hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayrı ayrı adaylarının olduğunu ifade etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
"Ahmet Sami Kutlu, Kütahyalı hemşehrilerimize Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya’da Cumhur İttifakı modelinin olmadığını, hem AK Partinin hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayrı ayrı adaylarının olduğunu ifade etti.


Başkan Ali Çetinbaş, CHP’lilerin moderne kılığına girmiş kurt gibi bu milleti kandırmaya çalıştıklarını söyleyerek,” Kendi CHP’liliklerini, kendi vesaitçiliklerini, kendi diktatörlüklerini 9 seçim kaybeden liderlerinin, HDP’lilerin ifadesiyle söylüyorum dikkat buyurun, ’Biz İstanbul’da, İzmir’de, metropollerde, batıda CHP’yi destekleyeceğiz’. Onlar ise yine kendi ifadeleriyle ’Kürdistan’da bizi destekleyecek’ diye söylüyorlar. Biliyorsunuz 7 Haziran’da yan yana gelip, ’Nasıl salladık’ diyen de bu adamlar. İşte bunların Kütahya’daki adamları kendilerinin CHP’li olduğunu, kendilerinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, kendilerinin kızıyorlarmış, kızsınlar şer ittifakı, zillet ittifakı olduklarını saklayarak milletimizi kandırmaya, milletimizin gönlünü çelmeye, çalışıyorlar. Bunu açıkça ifade ediyorum. Ancak avuçlarını yalarlar. Biz 31 Mart Yerel Seçimlerinde 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız toplam Cumhur ittifakı oyumuzu arttırarak çıkacağız. Şunu ifade etmek isterim Kütahya’mızda Cumhur İttifakı modeli yoktur. Hem AK Parti’nin hem Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayrı ayrı adayları var. Hem biz, hem MHP Cumhur ittifakının temellerine saygılı olarak seçim çalışmalarımızı, rekabetimizi ortaya koyuyoruz. Şunu ifade edeyim; Yıllardır tanıdığım, sevdiğim, hayatında almış olduğu her görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren, ekip çalışmasına uyumlu, haram, helal ne demek bilen ve gönlünü Kütahya’ya sevdalandırmış Belediye Başkanı adayımız Ahmet Sami Kutlu Kütahyalı hemşehrilerimize Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir. Yani ben, Ahmet Sami Kutlu, kıymetli milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız hepimiz topyekün Kütahya’da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
  1. doğa

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