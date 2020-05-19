  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de ayrılık! Hasan Ali Kaldırım Bundesliga yolcusu
için kalan
Spor

Ahmet Nur Çebi’den 19 Mayıs mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:27:22 -
Ahmet Nur Çebi’den 19 Mayıs mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:



"19 Mayıs 1919, Türk Milleti’nin tarihi ve talihi açısından hayati bir dönüm noktasıdır. 16 Mayıs’ta Beşiktaş’tan başlayıp 19 Mayıs’ta Samsun’da biten yolculuk sonunda istiklal mücadelemizin tohumları da atılmıştır. Çünkü o yolculuk tükenmez bir umudun, cesaretin, azmin ve inancın yolculuğudur. Çünkü Bandırma Gemisi, bir gemiye sığdırılabilecek yükten çok daha fazlasını taşımış, bir milletin kaderini omuzlamıştır.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesi, kısa zaman sonra bütün vatan sathına yayılmış ve bu mücadele tam dört yıl sonra Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır.


19 Mayıs, diriliştir. 19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk Milleti’nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır. 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk’tür; 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.


Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni’nin 1935 yılında Kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesilden nesile kutlanmaya devam edilmektedir.


Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı