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Ahmet Kural Sıla’ya şiddet mi uyguladı?

Kadına şiddetin öne bir türlü geçilemiyor. Oyuncusundan, futbolcusuna, üniversiteliden ilkokul mezunu fark etmeksizin kadına şiddet uygulanmakta. Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı

02 Kasım 2018 Cuma 10:59
Ahmet Kural Sıla’ya şiddet mi uyguladı?

Kadına şiddetin öne bir türlü geçilemiyor. Oyuncusundan, futbolcusuna, üniversiteliden ilkokul mezunu fark etmeksizin kadına şiddet uygulanmakta. Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu.  Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırıldı. hmet Kural ifadeye çağrıldı. Kural’ın önümüzdeki günlerde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:59
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