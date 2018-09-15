Ahmet Koca kimdir? Ahmet KocaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı mı oldu?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Yardımcılığına Ahmet Koca atandı. Peki Ahmet Koca kimdir? Ahmet Koca nereli ve kaç yaşında?

20 Mayıs 1963'te Afyonkarahisar Bolvadin'de doğdu. Babasının adı Eşref, annesinin adı Zehra'dır. Eğitimci ve İş Adamı; Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı. 22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Koca, evli ve 3 çocuk babasıdır.