Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Ömrünü ve kalemini hakikat davasına adayan gazeteci yazar Ahmet Kekeç’i, ebediyete irtihalinin 2. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz. 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırklar, Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yazılar yazan, akit’in kuruluşundan 2000’li yıllara kadar yazarlığını yapan merhum Ahmet Kekeç, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede 14 Kasım 2020 tarihinde, 59 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etti. Ahmet Kekeç, bütün meslek yaşamı boyunca milli iradeden yana oldu. Yazılarında ve yorumlarında Hakk’ın rızasını gözetti, yüzbinlerce insana da yol gösterdi. Daha önce iki kez de kanser tedavisi gören Kekeç, bütün zorluklara rağmen doğru bildiğini yazmaktan vazgeçmedi. Merhum Ahmet Kekeç’in naaşı Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresinde medfun bulunuyor.