Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz
Ömrünü ve kalemini hakikat davasına adayan, gazetemizin eski yazarlarından Ahmet Kekeç’i ebediyete irtihalinin 2. senesinde rahmetle yâd ediyoruz. 59 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuşan Ahmet Kekeç, bütün meslek hayatı boyunca milli iradeden yana oldu, yazılarında, yorumlarında daima Hakk’ın rızasını gözetti.
HABER MERKEZİ
Ömrünü ve kalemini hakikat davasına adayan gazeteci yazar Ahmet Kekeç’i, ebediyete irtihalinin 2. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz. 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırklar, Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yazılar yazan, akit’in kuruluşundan 2000’li yıllara kadar yazarlığını yapan merhum Ahmet Kekeç, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede 14 Kasım 2020 tarihinde, 59 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etti. Ahmet Kekeç, bütün meslek yaşamı boyunca milli iradeden yana oldu. Yazılarında ve yorumlarında Hakk’ın rızasını gözetti, yüzbinlerce insana da yol gösterdi. Daha önce iki kez de kanser tedavisi gören Kekeç, bütün zorluklara rağmen doğru bildiğini yazmaktan vazgeçmedi. Merhum Ahmet Kekeç’in naaşı Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresinde medfun bulunuyor.