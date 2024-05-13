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Sosyal Medya Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.
Sosyal Medya

Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Yeniakit Publisher
2024-05-13 10:58:00 - 2024-05-13 11:02:18

Ahmet Kaya’nın yıllar önce konuştuğu sözler bugün sosyal medyada viral oldu. İsrail ile Kürt’leri bir araya getirenler Yahudi’dir diyen Ahmet Kaya safını böyle belli etmiş. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin.

Ahmet Kaya’nın yıllar önce yapmış olduğu bir konuşma sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ahmet Kaya videoda şöyle diyor;

“Kürtler İsrail ile kardeşmiş! Biz İsrail ile kardeş değil Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz. Biz Kürtler Filistin’den yanayız. Yahudi İsrail ile kardeş de değiliz. Onlardan yana da değiliz. Biz mazlumlardan yanayız zalimlerden yana değiliz. Dedemiz Selehattin Eyyubi haçlıları nasıl gömdüyse Kudüs’e Allah’ın ilk evi olan Mescid-i Aksa Biz Müslümanların kabesi olan ilk Mescid-i Aksa’nın yanında Filistinlilerin yanında duruyoruz. Zalim İsrail’in küffarın ve küfrün yanında değiliz.

Kim ki Kürtlerle İsrail’lileri yan yana getirip kardeşlikten bahsediyorsa o da Yahudi’dir ve bizden değildir.”

Ahmet Kaya’nın yıllar önce söylediği bu sözler şu anda İnternette en çok izlenenler arasında yerini aldı.
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Yorumlar

sukru

Allah rahmet eylesin.Yıllar önce kürtçe şarkı yapacağım deyince yahudiler tarafından çatal,kaşık fırlatılarak saldırıya uğramıştı diye hatırlıyorum.

İ. Keskin

Allah senden razı olsun. Belki birilerinin kalbine rahmet düşürür bu sözler. Allah rahmet eylesin. Seyraniyim sözüm var mı ötesin? Çekerim dünyanın kahrı çilesin. Zengin Yahudi'nin yağlı ketesin, Kaypak Müslümanı dinden çıkarır.
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