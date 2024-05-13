Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Ahmet Kaya’nın yıllar önce yapmış olduğu bir konuşma sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ahmet Kaya videoda şöyle diyor;

“Kürtler İsrail ile kardeşmiş! Biz İsrail ile kardeş değil Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz. Biz Kürtler Filistin’den yanayız. Yahudi İsrail ile kardeş de değiliz. Onlardan yana da değiliz. Biz mazlumlardan yanayız zalimlerden yana değiliz. Dedemiz Selehattin Eyyubi haçlıları nasıl gömdüyse Kudüs’e Allah’ın ilk evi olan Mescid-i Aksa Biz Müslümanların kabesi olan ilk Mescid-i Aksa’nın yanında Filistinlilerin yanında duruyoruz. Zalim İsrail’in küffarın ve küfrün yanında değiliz.

Kim ki Kürtlerle İsrail’lileri yan yana getirip kardeşlikten bahsediyorsa o da Yahudi’dir ve bizden değildir.”

Ahmet Kaya’nın yıllar önce söylediği bu sözler şu anda İnternette en çok izlenenler arasında yerini aldı.

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