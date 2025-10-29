Ahmet Amca’yı vefatının 28. yılında rahmetle anıyoruz! Müşfik bir dava adamıydı

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu olarak, merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun, Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu’nun ve yazarımız Ali Karahasanoğlu’nun muhterem babaları ve Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu, Hakk’a irtihalinin 28. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. 29 Ekim 1997 tarihinde dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Amca, hayatını İslam hakikatlerine adamış, takvası ve davasına olan sarsılmaz bağlılığıyla çevresine örnek olmuş müstesna bir insandı. O, imanla yoğrulmuş bir ömrü, hizmetle taçlandırarak ardında iz bırakmış bir dava eri olarak hatırlanıyor. Tanzimat’tan bu yana özlemi duyulan yerli ve milli basın-medya anlayışının temel taşlarını döşeyen isimlerden biri olan Ahmet Karahasanoğlu, yalnızca bir gazetecilik misyonu değil, aynı zamanda bir millet şuuru inşa etme gayreti taşıdı. Hak ve hakikatin gür sesi Akit Medya Grubu’nun fikirsel omurgasını şekillendiren, milli iradeyi her şartta savunmayı ilke edinen bu dava insanı, bugün hâlâ eserleriyle ve bıraktığı izlerle yol göstermeye devam ediyor. Çalışma arkadaşları tarafından her zaman mütevazı, müşfik ve vakur kişiliğiyle hatırlanan Ahmet Amca, kardeşlik hukukuna ve samimiyete büyük önem verir, “Bir Müslümanın en büyük sermayesi ihlasıdır” derdi. İşlerinde birlik, dayanışma ve sadakati esas alarak, Akit’in her kademesinde bu anlayışın kökleşmesine vesile oldu.