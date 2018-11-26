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Ahmet Haşim Baltacı kimdir? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı mı oldu?

Ahmet Haşim Baltacı kim olduğu araştırılıyor. Ahmet Haşim Baltacı, 1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölüm mezunu olan Ahmet Haşim Baltacı, 2009’da Arnavutköy’ün ilk Belediye Başkanı oldu. AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Ahmet Haşim Baltacı kimdir? İşte Ahmet Haşim Baltacı biyografisi

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:54
Ahmet Haşim Baltacı kimdir? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı mı oldu?

Ahmet Haşim Baltacı kim olduğu araştırılıyor. Ahmet Haşim Baltacı, 1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölüm mezunu olan Ahmet Haşim Baltacı, 2009’da Arnavutköy’ün ilk Belediye Başkanı oldu. AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Ahmet Haşim Baltacı kimdir? İşte Ahmet Haşim Baltacı biyografisi 

Ahmet Haşim Baltacı kimdir?

1965 yılında doğan Ahmet Haşim Baltacı, Trabzon’un Çaykara İlçesindendir. 1969 yılından itibaren Arnavutköy’de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı,  ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi’nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı. Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı. Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ak Parti’nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Arnavutköy Belde Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009’da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy’ün ilk Belediye Başkanı oldu.  30 Mart 2014’de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de tekrar Belediye Başkanı seçildi.  Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Ahmet Haşim Baltacı, evli ve beş çocuk babasıdır. 

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı % 51.7

MHP adayı Yüksel Emir % 22.2

HDP adayı Harun Kaya % 1.6

CHP adayı Ruhi Tuncel % 8.4

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:54
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