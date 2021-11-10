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Siyaset Ahmet Hamdi Çamlı'dan yeni 'Anıtkabir' açıklaması!
Siyaset

Ahmet Hamdi Çamlı'dan yeni 'Anıtkabir' açıklaması!

Twitter hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıp, "Keşke bir köşesinde mescid olsaydı." dedikten sonra laikçilerin hedefi haline gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:21:00 -
Ahmet Hamdi Çamlı'dan yeni 'Anıtkabir' açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Twitter'dan Anıtkabir'in resmini paylaşıp, "Keşke bir köşesinde mescid olsaydı." diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, malum çevrelerin hedefi haline geldi.

'Fikir beyan etmek suç mu?'

AK Partili Çamlı, yaptığı paylaşımdan sonra lince uğramasını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. "Mustafa Kemal Atatürk madem ki bu milletin kahramanıdır, biz de bu milletin değeri olan mescide dikkat çektik." diyen Çamlı, sadece bir fikir beyanında bulunduğunu, bu yönde bir çağrı yapmadığını da söyledi:

"Mescid olsun diye bir talepte de bulunmadım netice itibari ile. 'Olsaydı iyi olurdu' dememin arkasından bu kadar tepki, her şey ortada işte."

Türkiye Cumhuriyeti'nin merhum yöneticileri ile ecdadımız Osmanlı'nın padişahlarının kabirlerinde de mescid olduğunu vurgulayan Ahmet Hamdi Çamlı, şöyle devam etti:

"Sultan Selim'in kabrinde, mescid var. Fatih Han'ın var. Merhum Özal ile Menderes'in kabirlerinde de var... 'Böyle bir mescid Anıtkabir'de de olsaydı' diye fikir beyan etmek suç mu?"

Ahmet Hamdi Çamlı'nın "hedef" haline gelen paylaşımı

Çamlı malum medya tarafından hedefe kondu

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