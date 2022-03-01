Ahmet Hamdi Çamlı’dan Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki geldi. Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna muhalefeti silahını kuşanıp devlet başkanı ile cephede, bizim kasetle gelen yalancı içten kemirmeye tam gaz devam. Kesinlikle söylüyorum dünyanın hiç bir yerinde böyle bir durum yaşanamaz! Fikri dedeleri de böyle kemirdi kemirdi sonra kalanı da kumara verdiler kumara!” ifadelerini kullandı.